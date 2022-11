La conférence j’articule nos voix Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

La conférence j’articule nos voix Médiathèque Andrée Chedid, 15 décembre 2022, Tourcoing. La conférence j’articule nos voix Jeudi 15 décembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid La conférence j’articule nos voix est une restitution d’ateliers sous la forme d’un spectacle vivant sur les thématiques des discriminations liées aux origines, à l’orientation sexuelle et au genre Médiathèque Andrée Chedid 156 Av. de la Fin de la Guerre, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France A partir de récits collectés auprès de militant.e.s victimes de discriminations et acteur.rice.s de lutte contre les discriminations liées aux origines et LGBT, les élèves du lycée présenteront une conférence articulée afin de mettre en scène les différents rôles interviewés, qui seront joués ou déclamés par les élèves eux-mêmes. Par le biais de la réception et l’interprétation de multiples voix sociologiques, didactiques, juridiques, littéraires et quotidiennes, nous espérons pouvoir permettre à un public jeune de mieux percevoir et formuler les origines du racisme de l’antisémitisme et de la haine anti LGBT et les moyens d’actions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T15:00:00+01:00

2022-12-15T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 Av. de la Fin de la Guerre, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Age minimum 16 Age maximum 18 lieuville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Departement Nord

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

La conférence j’articule nos voix Médiathèque Andrée Chedid 2022-12-15 was last modified: by La conférence j’articule nos voix Médiathèque Andrée Chedid Médiathèque Andrée Chedid 15 décembre 2022 Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord