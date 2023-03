Bedouin Burger – Le Temps d’une Lune #7 Maison Folie Hospice d’Havré, 25 mars 2023, Tourcoing.

Bedouin Burger – Le Temps d’une Lune #7 Samedi 25 mars, 20h30 Maison Folie Hospice d’Havré tarif unique : 5€

✦ BEDOUIN BURGER

Elle : Dans sa vie nomade, le jazz et la musique arabe flirtent avec insolence, ses compos et sa voix trahissent sa nature bédouine et invitent aux voyages les âmes les plus sédentaires.

Lui : On l’a surnommé le « Pape de la musique underground au Moyen-Orient ». Il a su redonner goût pour la musique arabe à toute une génération avec des productions savoureuses dont lui seul a le secret.

En 2020, les deux artistes combinent leurs talents en formant à Beyrouth le duo Bedouin Burger. Il invente de nouvelles rythmiques, craquantes et crépitantes, tendues vers la transe au-dessus desquelles plane la voix de Lynn. Lauréats du Prix des Musiques d’Ici 2021, invités dans les showcases Talent Export du Midemm de Cannes… Pour eux, tout ne fait que débuter.

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}, {« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/bedouin-burger-le-temps-d-une-lune-7-concert-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-25-mars-2023-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri9482123.html »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T22:30:00+01:00

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T22:30:00+01:00

DR