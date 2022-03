Lyon-Turin, quels accès ? Hotel Best Western CHAMBERY Chambéry-le-Vieux Catégories d’évènement: Chambéry-le-Vieux

Lyon-Turin, quels accès ? ————————- Ingénieurs Et Scientifiques de France Sillon Alpin vous invitent à une conférence de Josiane Beaud, Présidente de la Commission Intergouvernementale(CIG) du projet européen Lyon-Turin le lundi 14 mars 2022 à 18 heures 45 à l’Hôtel Best Western / 51, rue A. Fleming à CHAMBERY. A la suite du rendu des études prévues par la décision Ministérielle de 2019, Josiane Beaud portera à notre connaissance, les derniers éléments d’avancement du dossier concernant les différents tracés retenus pour les accès au tunnel du Lyon-Turin. Après une carrière préfectorale puis différents postes de responsabilité au sein de la SNCF, la Régie des Transports Métropolitains (Marseille) et Courly (aujourd’hui Grand Lyon) auprès de Raymond Barre, Josiane Beaud a ensuite occupé, de 2014 à 2020, le poste de 1ère adjointe de Michel DANTIN à la mairie de Chambéry et celui de Vice-Présidente de Grand Chambéry en charge de la multi modalité, des transports et des déplacements. Depuis le 25 novembre 2020, elle a succédé à Louis Besson en tant que Présidente de la délégation française de la Commission Intergouvernementale (CIG) pour le Lyon Turin. Cette conférence sera précédée par un Conseil d’Administration à 17 heures 30 auquel toutes les personnes interessées par les activités d’Ingénieurs Et Scientifiques de France Sillon Alpin sont cordialement conviées.

Entrée libre et gratuite. Inscription préalable sur le site www.iesfsa.org

