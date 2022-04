L’espace prend la forme de mon regard Villegouin Luçay-le-Mâle, 2 juillet 2022, VillegouinLuçay-le-Mâle.

Blas La Grange aux Blas Blas Luçay-le-Mâle L’espace prend la forme de mon regard, titre du recueil d’Hubert Reeves évoque d’emblée la conception de Marcel Duchamp « C’est le regardeur qui fait l’œuvre ». Comme un passeur organique qui observe, filtre et interroge, la voix de la comédienne, au fil de ses explorations, vient toucher le spectateur par le souvenir sensible d’une humanité universelle. Qu’est-ce que le temps ? Comment percer les secrets de la nature ? Quel serait le sens de l’existence ? Dans un lien impressionniste et sensoriel à la nature, en quête du sens, de l’essence, cette femme ancrée dans l’instant présent questionne et nomme la vibration qui relie chacun au végétal, au minéral, au cosmique : une conquête d’existence.

25 minutes – Tout public

Texte d’Hubert REEVES. Mise en scène Anne-Sophie SANCHEZ. Performance Anne-Elisabeth PRIN.

lagrangeauxblasblas@netcourrier.com https://www.compagniedesvoyageursephemeres.com/

