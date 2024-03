Les petits dej’ de Station V – La ville low tech: solutions simples et durables Station V by Vilogia Lille, vendredi 29 mars 2024.

Les petits dej’ de Station V – La ville low tech: solutions simples et durables Courte conférence autour du « low tech » en ville Vendredi 29 mars, 09h00 Station V by Vilogia Sur inscription (via site internet)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T10:30:00+01:00

Qu’est-ce qu’une ville « low tech » ?

Une ville low tech est l’utilisation minimale de technologies avancées. Elle privilégie des solutions simples et durables, souvent axées sur des méthodes traditionnelles pour répondre aux besoins de la communauté.

L’objectif du « low tech » est de minimiser l’empreinte environnementale et de favoriser la durabilité.

Au programme :

Qu’est-ce qu’une démarche lowtech ?

Comment articuler un projet lowtech ?

Exemples de solutions lowtech

L’intervention sera animée par Pop You, apporteur et créateur de solutions durables pour les acteurs du secteur du bâtiment, industriels et toutes entreprises ayant une politique RSE et ESG.

Station V by Vilogia 1 rue Nationale, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Pop You