Les nuits théâtrales du château Marignane, 4 juillet 2022, Marignane.

Les nuits théâtrales du château

Cour carrée du château Marignane Bouches-du-Rhône

2022-07-04 – 2022-07-07

Marignane

Bouches-du-Rhône

Les amateurs de théâtre sont invités à prendre place dans « La cour carrée » du château. En effet, début juillet, La Ville propose un « festival » de représentations.

– Lundi 4 juillet : « Madame Claude and Co » (vaudeville)

Auteur : Jacques di Constanzo

Mise en scène : Bernard Lopez, Nouchi Koukoulian

Avec 12 comédiens amateurs talentueux



Synopsis :

« Paul, le mari (professeur de maths) trompe sa femme, Geneviève (parlementaire) avec Agnès (professeur de maths également).

Geneviève (qui a aussi un amant, Jean-Luc) va tenter de re-séduire son mari, et fait appel à une coach de relooking. Pour découvrir qui est le mystérieux Jean-Luc, son mari décide de se déguiser en coach.

Quiproquos garantis ! »



– Mardi 5 juillet : « Comme un tango »

De Laurence Sendrowicz

Par la cabre d’or

Mis en scène : Frédérique Montali



Synopsis :

« Les souvenirs flottent entre le vécu et les émotions du présent. Regrets, désillusions, espoirs… Les corps s’attirent et se repoussent, vivent des histoires drôles, inattendues, cruelles.

La musique donne le tempo des intrigues, des confrontations, avec tendresse, brutalité, maladresse, humour. Chacun veut écrire son histoire en espérant y entraîner l’autre.

L’événement qui va bientôt chambouler ce petit univers va-t-il, par « hasard » aussi, bouleverser leur vie ? Finalement, tout est-il vraiment écrit ? »



– Mercredi 6 juillet : « Monsieur Nounou »

De Georges Feydeau

Par le Foyer Rural de Trets

Metteur en scène : Renée Caparros



Synopsis :

« Une famille bourgeoise trouve que la nourrice est bien trop coquine et suscite l’émoi chez les garçons et les domestiques. Elle la renvoie et en embauche une nouvelle qui s’avère être l’amant (déguisé) de cette irrésistible séductrice… »



Jeudi 7 juillet : « Disgressions »

Par la Compagnie Les Helicos Prestos



Synopsis :

« Séquences oniriques implantées dans l’esprit d’un homme, autour d’un chat perdu et d’un dossier secret. Des histoires déclinées en scènes folles, hautes en couleur et en effets spéciaux.

En quelques mots, une comédie burlesque où s’entrelacent les méandres de la fantaisie et de la dérision, dans un tourbillon de situations incroyables…



Rêve ou réalité ? A vous de voir ! »

