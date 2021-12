Rezé Théâtre (Le) - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Lenparrot, Sarah Maison, Cyril Pedrosa et Marion Le Nevet : Jamais au paradis ! – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lenparrot, Sarah Maison, Cyril Pedrosa et Marion Le Nevet : Jamais au paradis ! – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 21 janvier 2022, Rezé. 2022-01-21

Horaire : 20:00

Gratuit : non 16 € / 12 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Pop.Lenparrot et Sarah Maison reprennent le répertoire du pape de la pop Burt Bacharach et questionnent son expression du sentiment amoureux à la lumière de problématiques contemporaines. Un dialogue mis en scène au fil d’un beau spectacle musical.Soit douze titres parmi les dizaines de merveilles composées par l’Américain Burt Bacharach dans les années 60, qui ont en commun d’avoir été interprétés par Dionne Warwick. Des chansons traversées et nourries par l’idée de l’amour comme quête existentielle, motif majeur de la pop. Sous son apparente innocence, il contient des sujets éminemment politiques et contemporains que « Jamais au paradis ! » prend à bras le corps : les relations hommes-femmes, la définition ou non de chacun en fonction de son genre et de sa sexualité, la manière dont la jeunesse interroge ces modèles. Lenparrot et Sarah Maison chantent un amour idéal, tel un chœur antique en dialogue avec une parole contemporaine, des propos recueillis auprès de jeunes adultes, donnés à entendre sous forme d’enregistrements ou dans la voix de Marion Le Nevet. Habillé par les dessins de Cyril Pedrosa, ce dialogue épouse la forme du récit éternel des histoires d’amour : la rencontre, la plénitude amoureuse et la rupture. Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau 02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://www.lasoufflerie.org/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre (Le) - Rezé Adresse Rue Guy Le Lan Ville Rezé lieuville Théâtre (Le) - Rezé Rezé