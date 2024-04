Les poupées grecques – histoires mythologiques Le Chronographe Rezé, samedi 18 mai 2024.

Les poupées grecques – histoires mythologiques Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Le Chronographe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Les poupées grecques – histoires mythologiques

Par la compagnie La Cour des Contes

Venez écouter des histoires qui parlent de l’archéologie du futur au Chronographe !

➡ À 20h30, 21h30 et 22h30, la Cour des Contes vous propose trois spectacles de 30 minutes pour vous projeter dans le temps.

➡ À partir de 10 ans.

Le Chronographe 21 rue Saint Lupien, 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://lechronographe.fr Le Chronographe parcourt l’histoire de la ville antique de Ratiatum, découverte dans le sous-sol de Rezé et explorée par les archéologues depuis les années 80.

Il est implanté au cœur du site archéologique de Saint-Lupien à Rezé et surplombe la chapelle Saint-Lupien, ainsi que les vestiges de l’ancien quartier portuaire gallo-romain. Grâce aux outils numériques, ludiques et interactifs proposés dans l’exposition permanente, le visiteur expérimente les méthodes de l’archéologie et part à la découverte de l’histoire de Ratiatum. Centre d’interprétation archéologique métropolitain, le Chronographe est au cœur de l’actualité archéologique de la métropole et propose un ensemble de conférences, animations et expositions temporaires. Piéton, vélo, voiture, transports en commun.

© La cour des contes