La Féline L’Auditorium Rezé, jeudi 23 mai 2024.

La Féline La Féline déploie sur scène les trésors émouvants de son dernier album, Tarbes, image affective d’une ville et roman d’apprentissage, qui répond à la plus haute idée de la pop. Jeudi 23 mai, 20h00 L’Auditorium De 8€ à 17€

Agnès Gayraud a plusieurs casquettes : universitaire, elle est docteure en philosophie et a publié en 2018 le très remarqué Dialectique de la pop ; autrice compositrice, elle chante – en français – une pop élégante et personnelle, sous le nom de La Féline. Après plusieurs EP entre 2009 et 2014, son talent se déploie en longueur sur les albums Adieu l’Enfance (2014), Triomphe (2017) et Vie Future (2019). Salué à juste titre comme l’un des albums importants de 2022, Tarbes est entièrement consacré à la ville où Agnès Gayraud a grandi, tissage de souvenirs, de fiction et d’images créant le portrait affectif d’un lieu. Très peu savent faire en France ce que fait La Féline avec une apparente facilité : plier des textes denses aux métriques de la pop, associer précision et poétique des mots d’un côté, fluidité et musicalité des mélodies de l’autre. Cet équilibre et la voix d’Agnès Gayraud, douce et franche, la campent en petite sœur de Suzanne Vega, jusque dans les sonorités qui traversent Tarbes, réminiscences d’un mélange entre synthétiseurs et guitare électrique qui a marqué les années 80-90, celles-là même où elle arpentait la ville où elle est née.

Ce concert est accessible en audiodescription pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. En partenariat avec Pick Up Production.

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800

