Stradivaria – Amour, Gloire et Beauté L’Auditorium Rezé, dimanche 28 avril 2024.

Stradivaria – Amour, Gloire et Beauté Stradivaria présente les visages de la cantate française au fil d'un programme qui ressuscite l'effervescence des salons parisiens au début du 18e siècle. Dimanche 28 avril, 17h00 L'Auditorium De 10€ à 23€

Amour, gloire, beauté : ainsi vont les fantasmes du monde… Dans les salons parisiens du début du 18e siècle, on conte ces rêves en musique. La cantate française, véritable rivale de l’opéra, s’invite dans les lieux plus intimes et devient le nouveau genre à la mode. Elle chante les passions humaines au fil de partitions où la virtuosité de la voix magnifie l’expressivité du texte et de la musique. Dans un esprit de réunion des goûts français et italien, Louis-Nicolas Clérambault porte la cantate française à point inédit de perfection formelle. Le programme imaginé par Stradivaria en donne deux vibrants exemples : Pyrame et Thisbé met en scène les amours tragiques d’amants séparés par la haine de leurs familles ; Le Soleil vainqueur des nuages, « cantate allégorique sur le rétablissement de la santé du roi », est jouée en 1721 à la gloire de Louis XV. Quant à la cantate Don Quichotte de Philippe Courbois, elle explore la dimension burlesque dans la quête d’idéal du héros de la Mancha. Volubiles et brillantes, les pièces instrumentales du programme reflètent aussi l’atmosphère musicale de l’époque.

Dans le cadre de Baroque en scène

Guillaume Cuiller