Et toi ? Point d’écoute vagabonde Le Chronographe Rezé

Et toi ? Point d’écoute vagabonde Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Le Chronographe

Et toi ? Point d’écoute vagabonde

Les artistes du collectif « Et toi ? », positionnés sur la terrasse du Chronographe de 20h à 00h, proposeront des séances d’écoute et de prise de son dans le cadre de PHANTOM-JetFM.

➡ Et toi ?, c’est un vélo transformé en studio radio, piloté par les AnDropologues du Vivant. Ils se déplacent sur les routes et les chemins, cherchant à rassembler chaque spécimen qu’ils croisent autour d’une question. À chaque réponse confiée au micro, les AnDropologues donnent à écouter une histoire précédemment captée. C’est a posteriori que la récolte de voix est plus largement partagée sur les ondes, et que leur écho peut être écouté de nouveau.

➡ Avec Et toi ? les AnDropologues cherchent à faire circuler la parole et l’écoute tout en faisant de l’espace aux échappées poétiques et aux respirations musicales.

➡ Jet FM organise à partir du mois de janvier 2024 des séances d’écoutes dans le cadre des Traversées sonores de Phantom. Ces séances d’écoute sont un moment où le public est invité dans un lieu culturel précis pour écouter la création d’un.e artiste sonore. Pour la nuit des musées, ils arrivent au Chronographe et font retentir le collectif Et toi ?

Le Chronographe Boulevard du Général De Gaulle Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire http://www.omnibus-nantes.fr/ https://www.facebook.com/omnibusnantes/?fref=ts La nuit européenne des musées. Ligne exploitée avec des bus historique par l’association Omnibus Nantes, entre Le Chronographe et Trébuchet.

Arrêt desservis : Le Chronohraphe, Basse Ile (vers Trébuchet), Gustave Roch, République, Gaston Veil, Square Daviais, Médiathèque, Chantiers Navals, Gare Maritime, Salorges, Musée Jules Verne, Lechat (vers Le Chronographe), Bourdonnais, St-Aignan, Mellinet, Canclaux, Lamoricière, Edit de Nantes, Copernic, St-Nicolas, Place du Cirque, Hôtel de Ville, St-Pierre, Foch-Cathédrale, Trébuchet.

Accès gratuit en libre-service.

© Et toi