Steve Potts & François Ripoche – Ripotts Quintet Retrouvailles au sommet entre les saxophonistes François Ripoche et Steve Potts, amis de longue date. En quintet, ils écrivent un nouveau chapitre d’une histoire intimement liée au pays nantais. Jeudi 16 mai, 20h00 L’Auditorium De 9€ à 21€

Ces deux-là se connaissent depuis la fin des années 80 et une rencontre dans un bar nantais, moment de partage improvisé et inattendu. François Ripoche n’est alors pas encore le musicien reconnu pour ses collaborations et aventures les plus variées (arrangeur auprès de Philippe Katerine, maître d’œuvre de projets purement jazz ou d’incursions dans le théâtre musical et le ciné-concert). Steve Potts, un Américain à Paris, est lui déjà une légende : partenaire historique de Steve Lacy, il a joué avec John Coltrane, Eric Dolphy ou Mal Waldron. Au fil du temps, les deux saxophonistes se lient d’amitié et se retrouvent régulièrement : à la Péniche bleue à Nantes puis au cœur du vignoble avec le festival Jazz sur lie, dont Steve Potts est une sorte de parrain, invité pour une carte blanche à chaque édition. Ensemble, ils participent à une multitude d’expériences musicales et d’albums très remarqués, comme Le Souffle des terroirs (2001) ou Happy Mood (2020). C’est ce dialogue que les deux saxophonistes vont poursuivre sur la scène de l’Auditorium, en quintet, pour un grand moment de jazz en liberté.

Dans le cadre de Jazz en phase

