Aria Voce – King Size Église Saint Paul Rezé, mardi 4 juin 2024.

Aria Voce – King Size L’ensemble Macadam et le chœur de chambre Aria Voce revisitent un répertoire d’œuvres commandées et composées pour différents événements royaux en Europe, aux 17e et 18e siècles. Mardi 4 juin, 20h00 Église Saint Paul De 10€ à 23€

Directeur artistique des ensembles Macadam et Aria Voce, Étienne Ferchaud a imaginé ce programme original, qui rassemble des œuvres composées sur mesures pour les rois, reines, princes et princesses de l’époque baroque. Régulièrement sollicités afin de valoriser – par leur art – les événements marquants de la vie politique ou religieuse, Bach, Purcell, Schütz, Monteverdi ou Haendel sont ici convoqués pour un concert de circonstance royale, format King Size ! Mariages, funérailles, victoires et anniversaires en tout genre ont ainsi été le prétexte à des compositions musicales de circonstance, à l’image de leurs dédicataires et à la hauteur de leurs existences. Le programme donnera notamment à entendre Zadok the Priest, hymne composé par Georg Friedrich Haendel pour le couronnement du roi George II de Grande-Bretagne en 1727, ou encore la pièce écrite par le compositeur Henry Purcell en 1695 pour le service funèbre de la reine Marie II d’Angleterre.

Dans le cadre de Baroque en scène

Église Saint Paul Place Roger Salengro, Rezé

