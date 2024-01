Davide Rolland Chorégraphies – Donne-moi la main (Happy Manif) Parc Paul Allain Rezé, samedi 8 juin 2024.

Davide Rolland Chorégraphies – Donne-moi la main (Happy Manif) Casque audio sur le crâne et musique en tête, les enfants investissent l’espace public pour un spectacle chorégraphique participatif. Samedi 8 juin, 11h00, 17h00 Parc Paul Allain Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T11:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T17:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Après avoir investi des cours d’écoles de Rezé en mars, la joyeuse manifestation imaginée par les chorégraphes David Rolland et Élise Lerat se déploie sur une place de la ville. Le point commun entre ces différents lieux ? Leur usage très codifié, qui obéit à toutes sortes de préjugés, stéréotypes et rapports de pouvoir, souvent sans que l’on s’en rende vraiment compte. La peur de l’autre, les relations entre filles et garçons, le partage de l’espace, autant de notions que Donne-moi la main (Happy Manif) prend à bras le corps pour les passer au shaker d’un spectacle chorégraphique participatif et audioguidé. Comment ça marche ? Les enfants et les adultes se voient attribuer un casque sans fil, où musique originale et tubes pop sont le carburant d’une mise en mouvement collective. Les deux interprètes de la pièce sont présent·es à chaque instant pour encadrer le groupe et lui montrer les mouvements des séquences dansées mais aussi l’inviter à des jeux théâtraux et se projeter en artiste, en paysagiste, voire en super héros et héroïne. L’occasion de fantasmer un espace public idéal et amener à une réflexion sur ce qui fait naître les discriminations.

En tournée avec le soutien de Voisinages, un dispositif de la Région Pays de la Loire

Parc Paul Allain Parc Paul Allain, Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/donne-moi-la-main-happy-manif-david-rolland-choregraphies/ »}]

Danse spectacle participatif

Kalimba