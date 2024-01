Sébastien Roux – Jeux sonores L’Auditorium Rezé, jeudi 30 mai 2024.

Sébastien Roux – Jeux sonores À rebours des idées reçues sur la musique contemporaine, le compositeur Sébastien Roux invite à une série de jeux sonores, où l’amusement crée des partitions inattendues et collaboratives. Jeudi 30 mai, 20h00 L’Auditorium De 5€ à 12€

Soit une ludothèque sonore, imaginée par le compositeur Sébastien Roux et ses acolytes. Des jeux nommés « Topologies » (un casse-tête collaboratif), « Cible » (jeu compétitif conçu sur le principe du chifoumi) ou « Villageois et Loups-garous », conçus pour réunir entre 2 et 18 joueurs et joueuses. En amont de la représentation de ces Jeux sonores à l’Auditorium, l’équipe recrutera un groupe de personnes curieuses et motivées, qui seront formées lors de deux samedis d’initiation. Tout le monde est bienvenu, jeux et instruments ne nécessitant ni maîtrise particulière ni connaissance du solfège. Troisième étape : le concert-tournoi. Sur scène, un groupe de performeuses et performeurs munis d’objets sonnants se livre à une suite de jeux sonores. Au sol, à l’instar d’un terrain multisport, un réseau de lignes de couleur encadre leurs actions. Loin du simple prétexte ou de la seule contrainte, le but des joueurs est avant tout de gagner la partie. En invitant les spectateurs et spectatrices à suivre leur activité et à en percer les ressorts, le jeu se transforme progressivement en rituel puis en spectacle, où le ludique et le musical font… jeu égal.

Vous souhaitez participer ? Ouvert à toutes et à tous à partir de 16 ans, il suffit d’être motivé·e et de participer aux différentes étapes du projet :

Formation aux jeux | 6 avr. et 25 mai 2024

Répétition | mer. 29 mai 2024 (en soirée)

Concert-tournoi | jeu. 30 mai 2024 | 20h

Pour s’inscrire ou plus de renseignements : billetterie@lasoufflerie.org ou au 02 51 70 78 00

