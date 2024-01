Marion Cousin & Éloïse Decazes – Chants du Trás-os-Montes L’Auditorium Rezé, mardi 7 mai 2024.

Marion Cousin & Éloïse Decazes – Chants du Trás-os-Montes À deux voix et avec des instruments pas vraiment traditionnels, Marion Cousin et Éloïse Decazes interprètent des chants vernaculaires du nord-est du Portugal. En toute liberté. Mardi 7 mai, 20h00 L’Auditorium De 9€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-07T20:00:00+02:00 – 2024-05-07T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-07T20:00:00+02:00 – 2024-05-07T21:00:00+02:00

Chacune sur son chemin, les musiciennes et chanteuses Marion Cousin et Éloïse Decazes avancent au gré d’aventures où la chanson mais aussi les musiques traditionnelles et expérimentales sont revisitées et réinterprétées. Marion Cousin s’y est employée au sein du duo Catalina Matorral et en compagnonnage avec le violoncelliste Gaspar Claus ou le groupe Kaumwald ; Éloïse Decazes comme moitié d’Arlt et en amitié avec le guitariste Eric Chenaux ou l’improvisatrice Delphine Dora. Depuis quinze ans, ces chemins se croisent et ont fini par dresser non seulement un itinéraire bis de grandes randonnées musicales mais aussi un tissu d’amitiés qui forme l’une des scènes les plus vivifiantes en France. Aujourd’hui, les deux chanteuses s’associent pour donner leur version amoureuse et personnelle du répertoire vernaculaire du Trás-os-Montes, pays du nord-est du Portugal. Au-delà des monts, le duo a trouvé un bouquet de chants de travail, de fête ou d’exaspération, interprétés dans un idiome régional, le mirandais − ici semi-phonétique et joueur. Accompagnées de boîtes à rythme, synthés un peu frustres et touches de guitare, elles réinventent un patrimoine à la mesure de leur approche, libre et étonnante.

Dans le cade de Voix du monde, en partenariat avec Angers Nantes Opéra

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/chants-du-tras-os-montes-marion-cousin-eloise-decazes/ »}]

musique concert