« Lei – LÀ » par Karla Arevalo – Vendredi 29 mars La Grainerie Balma, vendredi 29 mars 2024.

« Lei – LÀ » par Karla Arevalo – Vendredi 29 mars Une expérience rituelle de cirque Vendredi 29 mars, 16h00 La Grainerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T16:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:45:00+01:00

Fin : 2024-03-29T16:00:00+01:00 – 2024-03-29T16:45:00+01:00

SORTIE DE RÉSIDENCE

Une femme marche et partage avec nous le rêve d’explorer un monde sans frontière. Elle avance avec ses dieux et ses fantômes et sa marche devient rituel, un voyage fait de métaphores et de symboles.

Lei – LÀ est une expérience sensible entre le plaisir d’arpenter et la découverte des chemins de traverse. Si l’on y croise peur de la différence, incohérence de l’humanité et chaos du monde, on y apprend surtout à délaisser sa raison au profit de ses sensations.

DISTRIBUTION

Interprétation : Karla Arevalo

Regard complice : Karl Wiberg

Création sonore : Boris Billier

Accompagnement artistique : Christian Coumin, Pau Portabella, Gina Vila.

Remerciements : Benjamin Richter, Teresa Noronha

Coproduction : D’Alla Company

Entrée libre dans la limite des places disponible

La Grainerie

création 2023

À partir de 6 ans

45min

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

spectacle balma