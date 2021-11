Millau Médiathèque du Sud-Aveyron Aveyron, Millau Lecture musicale Médiathèque du Sud-Aveyron Millau Catégories d’évènement: Aveyron

Le modèle de Pickman de H.P. Lovecraft – Lecture musicale – Compagnie Aller Retour Vous aimez frissonner ? Tous deux musiciens et compositeurs, Ludovic Kierasinski et Cyrille Marche nous font parcourir avec cette création sonore les espaces inquiétants de l’écriture de H.P. Lovecraft. Utilisant une instrumentation singulière (basse électrique & machines), ils entremêlent compositions originales, musique concrète et sons électroniques créant ainsi un jeu de miroir face à l’univers souterrain de Pickman. Ils nous livrent ici une lecture musicale immersive, sombre et intense. Durée 1h Le temps d’une lecture musicale, frissonnez avec Lovecraft et les musiciens de la compagnie Aller-retour Médiathèque du Sud-Aveyron 1 Esplanade François Mitterrand 12100 Millau Millau Aveyron

