Courir Théâtre de la Maison du Peuple Millau, samedi 27 avril 2024.

Théâtre musical

Courir / Thierry Romanens & Format A’3

Samedi 27 Avril 20h30

Salle Senghor

Tarif B

Tout public dès 12 ans 1h15

« Thierry Romanens, comédien, musicien, poète et chanteur (…) emmène les spectateurs dans une course folle avec maestria, sensibilité et humour. » théâtre-contemporain.net

Pour conter la grandeur et la disgrâce d’Emil Zatopek, immense coureur de fond, dans la Tchécoslovaquie communiste, Thierry Romanens se lance sur la scène comme l’athlète international sur la cendrée à corps perdu.

À partir d’un roman de Jean Echenoz, Romanens évoque le parcours fascinant de celui qui fut surnommé « la locomotive tchèque ». Sous son récit, courent les thèmes du dépassement de soi, de la persévérance, du sport et de sa récupération, de la politique, de l’asservissement.

Le texte devient par moments ligne musicale, la diction se transforme en chant, en slam, dans une course folle, un rythme à perdre haleine.

Dans la foulée du conteur, les instrumentistes de Format A’3 tissent une évocation sonore, une ambiance cinématographique. Texte et musique courent de concert, sur le tempo de la vie d’un athlète hors-norme.

Spectacle présenté avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau et dans le cadre d’une tournée du réseau DynamO

Auteur Jean Echenoz Adaptation, mise en scène, jeu Thierry Romanens Dramaturgie, co-mise en scène Robert Sandoz Composition, musique, jeu Alexis Gfeller (piano, électronique), Fabien Sevilla (contrebasse), Patrick Dufresne (batterie, électronique) Chorégraphie Florence Faure Costumes Tania D’Ambrogio Création, régie lumières Éric Lombral Création, régie son William Fournier Régie son en tournée Olivier Bénière EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr

