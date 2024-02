Conférence “Les fascias, le nouvel organe clé de votre santé” Cransac, samedi 27 avril 2024.

Conférence “Les fascias, le nouvel organe clé de votre santé” Cransac Aveyron

Office de Tourisme et du Thermalisme Cransac-Les-Thermes 15h

Votre pause détente ! Ce que ces merveilleux tissus nous révèlent. Longtemps méconnus, les fascias sont pourtant indispensables à notre bien-être et au maintien de notre équilibre physiologique et psychologique. Conférence et méditation pleine présence de groupe par Véronique Lauret, praticienne en pédagogie perceptive.

Entrée gratuite. Minimum 3 personnes. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 EUR.



Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

L’ENVOL

Cransac 12110 Aveyron Occitanie tourisme@decazeville-communaute.fr

