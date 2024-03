Un còp èra Savinhac Mairie (Savinhac) Savignac, samedi 27 avril 2024.

Un còp èra Savinhac Amb Justin THERONDEL Samedi 27 avril, 14h30 Mairie (Savinhac)

Sur une boucle de 3km, le public est invité à une balade historique du village de Savignac, et ce en français et occitan ! A l’aide des témoignages, photos et tableaux collectés auprès des habitants mais aussi d’ouvrages scientifiques et historiques, venez découvrir l’histoire des lieux, des villageois et du paysage. Benvenguda a Savinhac !

Mairie (Savinhac) 12200 Savignac Savignac 12200 Aveyron Occitanie

