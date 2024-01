Concert Grayssoker + Turfu Rodez, samedi 27 avril 2024.

Concert Grayssoker + Turfu Rodez Aveyron

Concert Grayssoker + Turfu Samedi 27 avril à 20h Le Club Rodez

GRAYSSOKER

ÉLÉCTRO

Grayssoker innove sur la scène électro depuis quelques années. Accordéoniste hétéroclite, il est issu de la musique traditionnelle, a grandi avec le métal et joue aujourd’hui de la techno avec le génie Do It Yourself d’un punk.

Attiré par la musique électronique, il se détourne progressivement du métal pour se consacrer à la création d’une musique mélangeant Électro, Dub et Trance, habillée de solo d’accordéons enivrants et hypnotiques.

TURFU

(1ère partie)

TECHNO CHAMPÊTRE

Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique. Travaillant les longs crescendos de la techno, les dissonances de l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste, entre le bal et le club, pour une transe hypnotique à la fois brute et festive.

Tarifs

Juste prix 15€

pour que le Club vibre encore

Coup d’pouce 20€

pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le Club

Mini 10€

pour celles et ceux qui en ont besoin EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27



L’événement Concert Grayssoker + Turfu Rodez a été mis à jour le 2024-01-24 par Le Club Rodez