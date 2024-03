Marché du samedi matin à St Geniez animations avec La Belle Virée Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, samedi 27 avril 2024.

Comme tous les samedis, les producteurs de Pays vous attendent dans le Cloître et sur la place de la mairie. Mais le 27 avril, à l’occasion de La Belle Virée, journée sur les mobilités douces il sera animé !

De 9h à 13h animations au marché de St Geniez, sous le cloître. Arrivée d’une flotte de véhicules légers (vélo, triporteur, quadricycle, bestiole …) à 9h, puis stands animés essais et démonstrations des véhicules, quiz sur la mobilité … et bien d’autres choses, le tout en musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie mairie-stgeniez-dolt@wanadoo.fr

