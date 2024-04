Des mains et des gants… quel pied ! Muret-le-Château, samedi 27 avril 2024.

Des mains et des gants… quel pied ! Muret-le-Château Aveyron

Atelier de marionnettes

Atelier parents-enfants

A partir de 5 ans.

À l’essence même du théâtre de Guignol il y a la main. Et puis il y a le gant. Celui dans lequel la main se glisse pour donner corps à Guignol et à ses acolytes. Sans la main et sans son gant, Guignol n’est plus. L’objectif de cet atelier est d’en savoir un peu plus sur cette main, et sur son gant.

Il est demandé à chaque participant d’amener un ou plusieurs gants. Qu’ils soient en laine, coton, plastique, tous sont acceptés.

Il est aussi indispensable d’amener au moins une main. Peu importe sa taille, sa couleur ou sa pilosité. Toutes ont à nous raconter quelque chose. Etes-vous prêt pour cette exploration singulière où le gant révélera la vie secrète de nos mains ?

Animé par le marionnettiste Frédéric Feliciano-Giret. 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie

