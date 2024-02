Challenge endurance de Karting 6h Belmont-sur-Rance, dimanche 28 avril 2024.

Ouverte à tous les pilotes ; de tous niveaux (mêmes débutants). C’est une course de relais de 6 heures avec essais chronos. A vous de gérer la course, les relais et l’essence.

Nous serons là pour vous assister et vous guider.

Très simple comme concept, mais un peu de stratégie s’impose !

Sur des karts 390cc 14cv ou 270cc 9cv vous pourrez prouver votre endurance et rapidité, en équipe de 3 à 7 pilotes.

L’inscription comprend petit-déjeuner, déjeuner et pot de fin de journée pour 5 heures de course et 1 heure d’essai !650 EUR.

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Le Clapayrol

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie kartingplusbelmont@gmail.com

