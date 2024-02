Le sens de la vie par Alexis Le Rossignol Decazeville, samedi 27 avril 2024.

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

Spectacle Humour Stand Up. Alexis Le Rossignol, de son vrai nom Alexis Le Rossignol. Comme pseudo il avait pensé à Le Ross, et aussi à Aléro, mais ça ne l’a pas convaincu. Alors il a gardé son nom, le même avec lequel il a d’abord eu son bac, puis avec lequel il a vendu des imprimantes, puis du vin et du fromage, celui avec lequel il a aussi failli être multimillionnaire (ça s’est vraiment joué à rien), le même enfin avec lequel il a ouvert une crêperie dans un garage au Mexique, avant de découvrir le stand up, et de se dire ça je crois que ça me plairait bien . C’était en 2013.

Durée 1h15. Tout public. Tarif 15€ et 10 €.

Billetterie en ligne sur le site de Decazeville Communauté et à l’Office du Tourisme et du Thermalisme.

Decazeville Communauté (service culture) 05 65 43 95 1510 EUR.

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

