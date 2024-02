Vide-grenier Rignacois Rignac, dimanche 28 avril 2024.

Intérieur et extérieur, toute la journée, place du Foirail Bas.

Ouvert à tous, 2€ le mètre linéaire (professionnel et particulier)

Renseignements 06 81 58 05 33 et pagcom12@gmail.com

Organisé par l’Association ATMS (Team 12 Supermortard) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

