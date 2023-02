LE SYNDROME DE L’OISEAU TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU, 3 février 2023 00:00, PARIS.

TH.ROND-POINT SALLE JEAN TARDIEU PARIS Paris . PLATESV-R-2020-009306 LE SYNDROME DE L’OISEAUTEXTE PIERRE TRÉ-HARDYMISE EN SCÈNE SARA GIRAUDEAU ET RENAUD MEYER AVEC SARA GIRAUDEAU ET PATRICK D’ASSUMÇAO« JE SAIS CE QUI EST BON POUR TOI, TU LE SAIS. »Prix Raimu, Molière de la révélation théâtrale 2007, César de la meilleure actrice dans un second rôle 2018 pour Petit Paysan, figure phare de la série Le Bureau des légendes, Sara Giraudeau devient Ève. Elle s’occupe de la maison, petits plats, linge, ménage impeccable. Elle vit là depuis toujours. Des murs, la porte close, une fenêtre grillagée. Franck la retient, Ève ne connaît pas d’autres repères. Son monde et sa vie sont refermés à cet espace. Le Syndrome de l’oiseau dépeint cette réalité possible : posséder l’autre, lui confisquer tout horizon et tout envol. La comédienne met en scène avec Renaud Meyer un huis clos imaginaire, à la fois duel réaliste et fable fantastique. Face à Patrick d’Assumçao, elle devient cet oiseau privé du monde, aux prises avec sa propre folie, au dernier moment de la séquestration..

PLATESV-R-2020-009306

LE SYNDROME DE L’OISEAU

TEXTE PIERRE TRÉ-HARDY

MISE EN SCÈNE SARA GIRAUDEAU ET RENAUD MEYER

AVEC SARA GIRAUDEAU ET PATRICK D’ASSUMÇAO

« JE SAIS CE QUI EST BON POUR TOI, TU LE SAIS. »



Prix Raimu, Molière de la révélation théâtrale 2007, César de la meilleure actrice dans un second rôle 2018 pour Petit Paysan, figure phare de la série Le Bureau des légendes, Sara Giraudeau devient Ève. Elle s’occupe de la maison, petits plats, linge, ménage impeccable. Elle vit là depuis toujours. Des murs, la porte close, une fenêtre grillagée. Franck la retient, Ève ne connaît pas d’autres repères. Son monde et sa vie sont refermés à cet espace. Le Syndrome de l’oiseau dépeint cette réalité possible : posséder l’autre, lui confisquer tout horizon et tout envol. La comédienne met en scène avec Renaud Meyer un huis clos imaginaire, à la fois duel réaliste et fable fantastique. Face à Patrick d’Assumçao, elle devient cet oiseau privé du monde, aux prises avec sa propre folie, au dernier moment de la séquestration.

