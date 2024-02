LE PRINTEMPS DES POÈTES LA CAFETIERE Aurignac, mercredi 13 mars 2024.

Poésie Jam sur le thème de La Grâce » à La Cafetière, ouvert à tous, spectateurs, musiciens, lecteurs et amateurs de poésie

A l’occasion de la 25ème édition du Printemps des poètes, une scène ouverte à l’improvisation musicale et aux lectures de poèmes que vous souhaitez venir partager ! Avis aux Poètes et Musicien.e.s ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 19:00:00

fin : 2024-03-13

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

