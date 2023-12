SIMPLE PLAN Le Bataclan Paris, 19 janvier 2024, Paris.

Le plan est simple… Vos vendredi 19 et samedi 20 janvier 2024 sont d’ores et déjà bookés. Pourquoi ? Parce que les Québécois de Simple Plan débarquent pour 2 concerts exceptionnels au Bataclan dans le cadre de leur tournée Hard As Rock Tour. Cerise sur le gâteau, State Champs et Mayday Parade seront également de la partie. Vous êtes prêts ?!Mise en vente vendredi 4 août à 10h ! Pour chaque billet vendu, 1€ sera reversé à la Fondation Simple Plan.

Tarif : 43.20 – 43.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris