Alain Schneider – Monstres à Tue-Tête à découvrir sur la scène des Trois Baudets Les Trois Baudets Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 16h00 à 16h45

.Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. payant

5 euros.

Dans le cadre de la programmation concert des P’tits Baudets !

Alain Schneider – Monstres à tue-tête

Voici la nouvelle création pour les plus petits d’Alain Schneider ! Il leur a raconté les petits moments de la journée, puis les a familiarisés avec tout plein d’animaux de notre quotidien. Aujourd’hui, c’est aux monstres qu’il s’attaque, qu’il s’attache ! Il les apprivoise et nous les présente d’une manière tout à fait loufoque et décalée. Toujours à la guitare, accompagné de Cyril Dompnier aux percussions multiples, ces deux chanteurs de monstres nous prouvent qu’en les connaissant, on en a plus peur. Une alchimie tout simplement.. Monstrueuse !

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018

Contact : http://www.lestroisbaudets.com +33142623333 info@lestroisbaudets.com

DR Alain Schneider Monstres à tue-tête