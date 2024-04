Sonomorphoses (Saison 2), concert de piano Les Rendez-vous d’ailleurs Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 18h00 à 19h10

.Tout public. payant

Dès 25,5 €

Une soirée splendide autour du piano avec Tatyana Vitkovskaya, pianiste-concertiste, lauréate de nombreux concours internationaux.

Au programme, Six moments musicaux op. 16 de Sergueï Rachmaninov, le cycle de pièces « 1917 » de Kirill Zaborov (suivi d’un mot du compositeur), et des oeuvres d’Alexandre Scriabin et Schuchano Iskhakbaeva.

Les Rendez-vous d’ailleurs 109 rue des Haies 75020

Contact : https://www.lesrdvdailleurs.fr/ https://www.facebook.com/tatyanavitkovskayapiano https://www.facebook.com/tatyanavitkovskayapiano https://www.billetreduc.com/342181/evt.htm

Tatyana Vitkovskaya Sonomorphoses, concert de piano – Tatyana Vitkovskaya (28 avril)