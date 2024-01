TEDDY SWIMS Elysee Montmartre Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le concert de Teddy Swims initialement prévu à l’Alhambra est déplacé à l’Elysée Montmartre, toujours le 28 avril 2024.Les billets restent valables.Avec sa voix puissante et son style musical éclectique, Teddy Swims a conquis son public à travers le monde. Ses interprétations fortes en émotion et sa présence scénique envoutante ont établi Teddy comme un artiste live à ne pas manquer. Lors de cette soirée spéciale à l’Alhambra, attendez-vous à un mélange de soul, de R&B, et de pop, le tout livré avec l’authenticité et la passion caractéristiques de Teddy.Le I’ve Tried Everything but Therapy Tour est plus qu’un concert, c’est une exploration musicale qui touche l’âme. Teddy promet de partager non seulement ses chansons les plus aimées mais aussi de nouvelles compositions, offrant aux fans une expérience intime et inédite.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75