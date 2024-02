A BOOGIE WIT DA HOODIE ZENITH PARIS LA VILLETTE Paris, dimanche 28 avril 2024.

Better Off Alone TourA Boogie Wit Da Hoodie – 2024Totalisant plus de 21 milliards de streams en carrière et amassant plus de 50 certifications RIAA Platine et Or, la superstar mondiale des charts, A Boogie Wit da Hoodie est devenue l’une des plus grandes stars de l’industrie musicale.Le natif du Bronx, à New York, est une force avec laquelle il faut compter depuis son arrivée sur la scène en 2016 et a gagné sa place de jeune rappeur le plus prometteur que la ville ait produit depuis un certain temps (New York Times) alors qu’il continue de faire salle comble dans les arènes du monde entier.Avec un catalogue dynamique de chansons à succès de renommée mondiale ( My Shit , Drowning (feat. Kodak Black) , Swervin , Look Back At It et plus encore) et 4 albums acclamés par la critique à son actif (ME VS MYSELF, HOODIE SZN, THE BIGGER ARTIST et ARTIST 2.0), A Boogie est également devenu l’un des collaborateurs les plus demandés dans le monde de la musique. Il a travaillé avec une grande variété d’artistes allant d’Ed Sheeran, Maroon 5 et Khalid à Chris Brown, DJ Khaled, Paulo Londra, Meek Mill, Pop Smoke et bien d’autres encore.

Tarif : 45.50 – 65.30 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH PARIS LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 75