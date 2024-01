Sunday Tribute – Blink 182 // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Blink 182 !

Pionnier du pop-punk depuis plus de 30 ans, Blink-182 est un trio originaire de Poway, aux États-Unis

Véritable phénomène culturel à la fin des années 90 et au début des années 2000, Mark, Tom et Travis ont propulsé le genre sur le devant de la scène avec des albums cultes tels que ‘Dude Ranch’ et le célèbre ‘Enema Of The State’

Avec le retour de Tom Delonge l’année dernière et la sortie d’un nouvel album en octobre 2023, le groupe chéri de notre adolescence est enfin de retour

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au trio américain lors de ce Sunday Tribute

Dimanche 28 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



