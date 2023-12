Leprest en miroir Peniche Marcounet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Leprest en miroir Peniche Marcounet Paris, 28 avril 2024 19:00, Paris. Le dimanche 28 avril 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Ce récital est un hommage à Allain Leprest, merveilleux auteur de chansons qui aurait eu 70 ans cette année 2024. Avec Didier Bailly au piano, Clémentine interprétera nombre de ses chansons, choisissant avec malice chez ses comparses (Anne Sylvestre, Michèle Bernard, Xavier Lacouture, Bernard Joyet…), celles à chanter en miroir. De quoi vous enchanter ! Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/leprest-en-miroir/?event_date=2024-04-28 https://www.peniche-marcounet.fr/event/leprest-en-miroir/?event_date=2024-04-28

Leprest en miroir Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu Peniche Marcounet Adresse 14 Quai de l'Hôtel de ville Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Peniche Marcounet Paris latitude longitude 48.8530857,2.3573881

Peniche Marcounet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/