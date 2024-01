TEDDY SWIMS ALHAMBRA Paris, dimanche 28 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 30 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 1er décembre à 10h.Préparez-vous à une expérience musicale inoubliable ! Teddy Swims sera en concert exceptionnel le 28 avril 2024 à l’Alhambra, Paris.Avec sa voix puissante et son style musical éclectique, Teddy Swims a conquis son public à travers le monde. Ses interprétations fortes en émotion et sa présence scénique envoutante ont établi Teddy comme un artiste live à ne pas manquer. Lors de cette soirée spéciale à l’Alhambra, attendez-vous à un mélange de soul, de R&B, et de pop, le tout livré avec l’authenticité et la passion caractéristiques de Teddy.Le I’ve Tried Everything but Therapy Tour est plus qu’un concert, c’est une exploration musicale qui touche l’âme. Teddy promet de partager non seulement ses chansons les plus aimées mais aussi de nouvelles compositions, offrant aux fans une expérience intime et inédite.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:00

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75