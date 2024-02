Symphonique – Concert Anniversaire 150 ans Théâtre des Champs-Elysées Paris, dimanche 28 avril 2024.

Symphonique – Concert Anniversaire 150 ans Théâtre des Champs-Elysées Paris Dimanche 28 avril, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-28 20:00

Fin : 2024-04-28 23:00

Edouard Colonne, Gabriel Pierné, Pierre Monteux, Paul Paray, Charles Munch, Pierre Dervaux, Laurent Petitgirard…

Edouard Colonne, Gabriel Pierné, Pierre Monteux, Paul Paray, Charles Munch, Pierre Dervaux, Laurent Petitgirard… toutes ces grandes figures sont venues façonner la longue histoire de l’Orchestre Colonne, dévoué depuis un siècle et demi à enrichir la vie musicale parisienne et promouvoir la musique française, à porter l’attention du public sur des compositeurs et compositrices encore inconnus mais promis au plus bel avenir.

C’est à Edouard Colonne que Berlioz doit la renaissance de sa popularité : pas une saison sans que ne soient programmés la Symphonie Fantastique, la Damnation de Faust ou les Nuits d’été et tant d’autres.

Gabriel Pierné étant compositeur, c’est naturellement avec Colonne qu’il créa son Konzertstück pour harpe. En juin 1910, au cours de la saison des Ballets Russes, le même Pierné révélait à un public ébloui les miroitements vénéneux de L’Oiseau de Feu (Ravel écrit des mots dithyrambiques sur cette création !), et dévoile en avril 1911 la 1ère Suite de Daphnis & Chloé (alors que le ballet intégral n’est même pas encore achevé).

Pour succéder à Laurent Petitgirard, l’orchestre s’est choisi Marc Korovitch comme nouveau Directeur Musical. Ce concert sera une nouvelle occasion de découvrir une « Invitation au voyage ».

Il fallait bien un tel programme pour fêter joyeusement les 150 ans de l’Orchestre Colonne !

Tous ces chefs-d’œuvre n’ont pas pris une ride. L’orchestre non plus…

Avec le soutien de la Fondation Simone et Cina Del Duca – Institut de France.

PROGRAMME :

DUKAS L’Apprenti sorcier

PIERNÉ Konzertstück pour Harpe et Orchestre

BERLIOZ La Symphonie Fantastique (Un Bal & Marche au Supplice)

STRAVINSKY L’Oiseau de feu (Berceuse & Final)

RAVEL Daphnis et Chloé (2ème Suite)

L’Invitation au voyage

Oeuvre mystère à découvrir lors de ce concert

Durée : 1h50 (avec entracte)

DISTRIBUTION

MARC KOROVITCH · Direction

MÉLANIE LAURENT · Harpe

Théâtre des Champs-Elysées 15 Avenue Montaigne 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008