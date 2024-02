Louise Michel et l’Exposition Universelle Pan Piper Paris Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant À partir de : : 12 EUR

Plongez au cœur de l’Exposition Universelle de 1889 et vivez une aventure musicale fantastique ! Rendez-vous le dimanche 28 avril 2024 à 15h au Pan Piper !

Enfin sur scène le conte musical : Louise Michel et l’Exposition Universelle !Plongez au cœur de l’Exposition Universelle de 1889 et vivez une aventure musicale fantastique !

Vous découvrirez Louise Michel, la rebelle ! Parviendra-t-elle à libérer les papous enfermés dans le village colonial ? Son périple n’est que rencontres : le grand Gustave Eiffel, l’inspirante fée électrique, l’inquiétant inspecteur Jules Sébille ou encore Merveille, un enfant pas comme les autres.Une création originale d’une grande diversité musicale pour toute la famille !

Une équipe de choc porté par Ana Ka ( “The Voice All stars” en 2021) qui interprète Louise Michel et au chant : Camille Combourieu, Cyril Bride, Stéphane de Trébons, Jean-Marie Feore, et Gabriel Guillemarre.

**** Information complémentaire ****

Concert assis

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



