**Expositions, travaux d’étudiant·e·s, visite des bâtiments, mini marché de l’art…** ————————————————————————————– Avec un choix de **7 RENDEZ-VOUS EN LIGNE** pour échanger, poser toutes les questions avec les équipes de l’école (les liens seront intégrés ici auparavant) : **lundi 31 janvier** 17h30 : Informations administratives et pédagogiques **mardi 1er février** 13h30 & 17h30 : Informations administratives et pédagogiques 18h30 : Échanges avec les étudiant·e·s pilotés par l’association de l’école Sans-titre **mercredi 2 février** 13h30 : Informations administratives et pédagogiques 18h30 : Échanges avec les étudiant·e·s pilotés par l’association de l’école Bernadette **jeudi 3 février** 13h30 : Informations administratives et pédagogiques 17h30 : Informations administratives et pédagogiques — Visite par jauges réduites : réservation, pour visiter l’école, conseillée pour éviter l’attente. >>> Dunkerque : 03 28 63 72 93 /// [[elodie.lefebvre@esa-n.info](mailto:elodie.lefebvre@esa-n.info)](mailto:elodie.lefebvre@esa-n.info) >>> Tourcoing : 03 59 63 43 20 /// [[marie-therese.blondeaux@esa-n.info](mailto:marie-therese.blondeaux@esa-n.info)](mailto:marie-therese.blondeaux@esa-n.info)

Les deux sites de l’Esä| Dunkerque-Tourcoing ouvrent leurs portes les 28 & 29 janvier 2022. Ecole supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing 5 bis, rue de l’Esplanade, 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

