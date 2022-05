Jeudi Je Lis Cercle de lecture Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Jeudi Je Lis Cercle de lecture Argenton-sur-Creuse

2022-06-02 18:15:00 – 2022-06-02 19:15:00

Argenton-sur-Creuse Indre Le Cercle de lecture Jeudi je lis animé par deux bibliothécaires, vous accueille un jeudi par mois pour un échange autour de livres que vous avez aimés. Jeudi Je Lis Cercle de lecture bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/ Le Cercle de lecture Jeudi je lis animé par deux bibliothécaires, vous accueille un jeudi par mois pour un échange autour de livres que vous avez aimés. ©PIXABAY

Argenton-sur-Creuse

