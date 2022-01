JÉRÔME PINEL (FESTIVAL DÉTOURS DE CHANT) Toulouse, 3 février 2022, Toulouse.

Voici celui que le Bijou aime qualifier comme l’un des plus beaux auteurs de sa génération. Et pour cause ! Champion de France et du Monde de Slam, Jérôme Pinel s’est enfin lancé dans la chanson !

Épaulé par Daran pour l’arrangement et l’enregistrement de ses titres, il est en préparation d’un album à sortir au printemps qui sera à l’image des concerts que vous verrez ici : sensible, touchant et terriblement humain.

Dans le cadre du Festival Détours de Chant.

