RANDO NATURE SUR LA VIA GARONA DE NOE A CARBONNE Noé, samedi 4 mai 2024.

RANDO NATURE SUR LA VIA GARONA DE NOE A CARBONNE Noé Haute-Garonne

Haute-Garonne Tourisme vous invite à découvrir la Haute-Garonne autrement sur un tronçon de la Via Garona dans un écrin de nature dominé par la présence du fleuve Garonne avec une vue imprenable sur les Pyrénées.

Cette randonnée gratuite est proposée par Haute-Garonne Tourisme et encadrée par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Cette balade est une partie de la voie de pèlerinage entre Toulouse et Saint-Bertrand de Comminges.

N’oubliez pas votre sac à dos avec gourde et pique-nique, coupe vent ou vêtement de pluie, lunettes de soleil et casquette.

Cette randonnée fait partie d’un programme de 6 balades tout niveau en Haute-Garonne.

16 km environ 4h45 de marche Dénivelé 220md+ Difficulté bon marcheur.

Inscription obligatoire. 30 personnes maximum.

Pensez à contrôler les horaires de train et réservez votre billet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-04 15:15:00

GARE DE NOE

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie rando@tourismehg.com

