CAFÉ DES PARENTS LA CAFETIERE Aurignac, samedi 4 mai 2024.

Et comment ça se passe chez vous ? un moment d’échange pour trois rendez-vous où seront abordés les thèmes de la fratrie, les écrans et enfin le sommeil.

Le Café des Parents est un moment pour rencontrer des professionnels mais aussi, tout simplement, d’autres parents. C’est un espace de parole libre et de soutien auprès de familles qui partagent les mêmes difficultés et contraintes quotidiennes. Un temps pour partager son vécu dans un cadre bienveillant.

C’est aussi l’occasion de partager un thé, café, chocolat chaud, …dans un lieux chaleureux.

Où ça? au R.A.M à Aurignac ( Relais Assistantes maternelles) à côté de la poste.

Avec Stéphanie & Amandine

Attention Inscription obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04 11:30:00

LA CAFETIERE 26 rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

