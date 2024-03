TOULOUSE WHISKY FESTIVAL ESPACES VANEL ARCHE MARENGO Toulouse, samedi 4 mai 2024.

Votre rendez-vous annuel dédié au whisky au coeur de Toulouse 80 producteurs et embouteilleurs venus du monde entier pour vous faire découvrir leurs créations.

Au programme

– Un lieu d’exception de 900m2

– Le plateau de dégustation plus de 400 références de whisky disponibles à la dégustation

– Les masterclasses des sessions de dégustation d’une durée de 45 min en petit comité autour d’un thème ou d’accords mets-whisky.

– Une boutique éphémère pour repartir avec vos coups de coeur !

– Un coin collector pour déguster des pépites d’antan et autres raretés

– Un espace détente en terrasse panoramique pour prendre l’air et profiter d’une vue plongeante sur Toulouse.

– Bar à bières artisanales locales parce-que bière et whisky s’accordent à la perfection

– Un point restauration/café 34.934.9 34.9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 12:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

ESPACES VANEL ARCHE MARENGO 1 Allée Jacques Chaban-Delmas

Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie contact@toulousewhiskyfestival.com

