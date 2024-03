CYCLISME BOUCLE DES COTEAUX DU COMMINGES Saman, samedi 4 mai 2024.

5ème édition

L’épreuve est ouverte aux catégories 1,2,3 et UFOLEP.

Catégorie 1 et 2 89.37 km

Catégorie 3 71.93 km

Seront récompensés les 5 premiers de chaque catégorie, la meilleure équipe féminine et meilleure équipe

Retransmission en direct sur la page Facebook

La course est précédée par une caravane de voitures de collection en partenariat avec l’association « Les Bielles Commingeoises ».

Cette caravane fera partie intégrante du spectacle proposée par la Boucle des Coteaux

du Comminges dans les villages et bourgs-centres traversés.

Ce défilé d’ouverture, festif et créatif, précédera de 30 à 40mn le peloton des cyclistes

pour le plus grand bonheur des amateurs du cyclisme et des belles voitures anciennes.

La bielle caravane distribuera de nombreux cadeaux offerts par les partenaires de

l’édition !

Cette année pour les petits et les grands qui attendent les coureurs sur place à Saman

des activités seront proposées :

– Atelier répar’vélo

– Troc Vélos

– Jeux pour enfants

– Barbe à Papa, Crêpes etc… 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 12:00:00

fin : 2024-05-04

FOYER RURAL

Saman 31350 Haute-Garonne Occitanie bat.lacroix@yahoo.fr

