CONFÉRENCE DÉBAT GREP-COMMINGES : DE LA LUTTE DU LARZAC À SES DESCENDANCES 50 ANS D’HISTOIRE 4 Rue de la République Saint-Gaudens, 4 mai 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Avec Pierre-Marie Terral, agrégé et docteur en histoire, Professeur d’histoire au lycée de Rodez et à l’Université d’Albi, auteur de Larzac terre de lutte. Une contestation devenue référence (Ed Privat, 2017).

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . 5 EUR.

4 Rue de la République MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



With Pierre-Marie Terral, agrégé and doctor in history, history teacher at Rodez high school and Albi University, author of Larzac terre de lutte. Une contestation devenue référence (Ed Privat, 2017)

Con Pierre-Marie Terral, agregado y doctor en Historia, profesor de Historia en el instituto de Rodez y en la Universidad de Albi, autor de Larzac terre de lutte. Une contestation devenue référence (Ed Privat, 2017)

Mit Pierre-Marie Terral, Agrégé und Doktor der Geschichte, Geschichtslehrer am Gymnasium von Rodez und an der Universität von Albi, Autor von Larzac terre de lutte. Une contestation devenue référence (Ed Privat, 2017)

