PLANS CULTURELS DE LA MJC Place Gabriel Rouy Bagnères-de-Luchon, samedi 4 mai 2024.

Performance théâtrale participative

« Ivres d’amour et d’eau fraîche » Les leçons impertinentes par Zou de la Compagnie Le Thyase.

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets qu’on apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les coeurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour démontrer nos évidences conditionnées. Seule en scène, Zou crée une relation active. Entre elle et nous, pas de tabou, on discute franc et on s’interroge… le temps d’une leçon… impertinente Alerte révélation ! Les effets de l’alcool pourraient être procurés par une hormone de plaisir (#ocytonine) moins chère, moins toxique, tout aussi addictive, Zou vous explique toutes ces nouvelles habitudes de vie à prendre !

Repli à la salle Henri Pac en cas de mauvais temps Spectacle conseillé à partir de 12 ans Durée 1h45 Entrée à participation libre .

Début : 2024-05-04 18:00:00

fin : 2024-05-04 20:00:00

Place Gabriel Rouy PLACE DU MARCHÉ

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

