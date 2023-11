TRAIL DU MOURTIS STATION DU MOURTIS Boutx, 4 mai 2024, Boutx.

Boutx,Haute-Garonne

Belle courses en montagne dans un cadre magnifique. Le trail du Mourtis « Sur les traces du chasseur d’isards » vous propose différents parcours pour découvrir les paysages sauvages autour de la station du Mourtis..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 18:00:00. .

STATION DU MOURTIS

Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie



Great mountain running in magnificent surroundings. The Mourtis trail « Sur les traces du chasseur d’isards » (In the footsteps of the isard hunter) offers different routes to discover the wild landscapes around the Mourtis resort.

Grandes carreras de montaña en un entorno magnífico. El sendero de Mourtis « Tras las huellas del cazador de isardos » ofrece diversos recorridos para descubrir los paisajes salvajes que rodean la estación de Mourtis.

Schöne Bergläufe in einer wunderschönen Umgebung. Der Trail du Mourtis « Sur les traces du chasseur d’isards » bietet Ihnen verschiedene Strecken, auf denen Sie die wilde Landschaft rund um den Ferienort Mourtis entdecken können.

Mise à jour le 2023-11-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE