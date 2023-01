Conte jeune public │ La ronde des ogres et des ogresses Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Conte jeune public │ La ronde des ogres et des ogresses Institut du monde arabe-Tourcoing, 1 avril 2023, Tourcoing. Conte jeune public │ La ronde des ogres et des ogresses Samedi 1 avril, 15h00 Institut du monde arabe-Tourcoing

7 / 5 € Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne

Halima, conteuse marocaine, perpétue une tradition familiale. Elle puise dans la littérature orale la majorité des histoires qu’elle raconte, en arabe et en français. Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France La ronde des ogres et des ogresses

Halima Hamdane Il était une fois… « Formulette magique qui rassemblait tous les enfants de la maison autour de la grand-mère. J’ai gardé ces trésors et toutes les émotions qu’ils ont éveillées dans la mémoire de mon cœur. »

Halima, conteuse marocaine, perpétue une tradition familiale. Elle puise dans la littérature orale la majorité des histoires qu’elle raconte, en arabe et en français. Kan ya ma kan… « Le ghoule » prononcez « roule », comme son pendant féminin « la ghoula », sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour triompher de la terrible Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en aide aux humains. Petits et grands seront enchantés par la voix, l’émotion et l’imaginaire de la conteuse Halima Hamdane ! Dans le cadre du festival Tréto

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00

2023-04-01T16:00:00+02:00 Halima Hamdane © DR

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Departement Nord

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Conte jeune public │ La ronde des ogres et des ogresses Institut du monde arabe-Tourcoing 2023-04-01 was last modified: by Conte jeune public │ La ronde des ogres et des ogresses Institut du monde arabe-Tourcoing Institut du monde arabe-Tourcoing 1 avril 2023 Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord